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Андрей Василевский: Если Кучеров что-то сказал, это его право

Источник:  Р-СпортКомментарии

Голкипер сборной России и «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал слова российского форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова, который подверг критике действия одноклубников и главного тренера.

- Я не читал то, что сказал Кучеров, поэтому не готов давать какие-то оценки. Но я знаю: парни обсуждают это. Знаете, никто не любит правды. Если кто-то сказал правду, все сразу начинают его обвинять, мол, этот парень зазнался и говорит ненормальные вещи. Если Кучеров что-то сказал, это его право. Но я, повторюсь, обсуждать эту тему не хотел бы. Ограничусь тем, что сказал: никто не любит правды.

Мы сами виноваты, что не попали в плей-офф. Где-то должны были забивать, где-то – не пропускать важные голы, - передает слова Василевского «Р-Спорт».

Напомним, что Никита Кучеров заявил: «Весь сезон я мучился. Сломался Стэмкос, и я никак не мог найти партнеров, с кем было бы идеальное взаимопонимание. А с Джонатаном Друэном меня почему-то не ставил тренер. Хотя когда однажды мы пересеклись, то очень хорошо пошла игра.

А еще были другие ребята, которые просто засиделись в команде. Они получили свои деньги и перестали работать. Знали, что у них нет конкуренции, что «Тампа» не будет никого брать. Они не так хорошо сыграли в этом году – это видно и по статистике, и по движению. Когда я с ними выходил и отдавал пас, они этого даже не ждали. Вот почему сезон у меня получился тяжелый, несмотря на статистику».

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