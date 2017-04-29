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Леннокс Льюис: Вся Британская империя стоит за спиной Джошуа, я не мог на такое рассчитывать

Источник:  Associated PressКомментарии

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис рассказал о всенародной поддержке, которой пользуется его соотечественник Энтони Джошуа.

- Это здорово, что британский народ так поддерживает Джошуа. Ему это действительно необходимо. За его плечами стоит целая страна, и это должно усилить его настрой. Вся Британская империя смотрит на него как на лидера: он тот, кто должен объединить все пояса и титулы, тот, кто их представляет. Большой и сильный олимпийский чемпион и чемпион мира, который вскоре должен стать кем-то великим. У меня такой поддержки никогда не было, - заявил Льюис.

Напомним, бой Кличко - Джошуа состоится сегодня в Лондоне не стадионе «Уэмбли».

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