Леннокс Льюис: Вся Британская империя стоит за спиной Джошуа, я не мог на такое рассчитывать

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис рассказал о всенародной поддержке, которой пользуется его соотечественник Энтони Джошуа.

- Это здорово, что британский народ так поддерживает Джошуа. Ему это действительно необходимо. За его плечами стоит целая страна, и это должно усилить его настрой. Вся Британская империя смотрит на него как на лидера: он тот, кто должен объединить все пояса и титулы, тот, кто их представляет. Большой и сильный олимпийский чемпион и чемпион мира, который вскоре должен стать кем-то великим. У меня такой поддержки никогда не было, - заявил Льюис.

Напомним, бой Кличко - Джошуа состоится сегодня в Лондоне не стадионе «Уэмбли».