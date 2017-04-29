Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Теннис  Младенович- : -Шарапова
Футбол  Терек- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Рубин
Футбол  Реал- : -Валенсия
Футбол  Эспаньол- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Турнир WTA в Штутгарте. Полуфинал. Шарапова – Младенович. Текстовая трансляция начнется в 17:00

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четвертый матч Марии Шараповой после возвращения в WTA-тур на сайте «Советского спорта».

Сегодня в полуфинале турнира в Штутгарте Шарапова сразится с француженкой Кристиной Младенович. Следить за ходом встречи вы можете здесь.

Напомним, ранее на турнире Мария переиграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонскую теннисистку Аннет Контавейт.

В другом полуфинале сегодня сразятся румынка Симона Халеп и немка Лаура Зигемунд.

Берегись, Кристина! Шарапова вышла на Младенович

Матч

Младенович К. (Франция) - Шарапова М. (Россия)

Место и дата

29 апреля 17:00, , Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Халеп вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв СевастовуРумынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над Анастасией Севастовой из Латвии в четвертьфинале турнира в Штутгарте.Берегись, Кристина! Шарапова вышла на МладеновичБерегись, Кристина! Шарапова вышла на МладеновичМария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв эстонку Анетт Контавейт.Младенович обыграла Суарес-Наварро и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет с ШараповойИтоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Младенович.Мария Шарапова: Первые шесть геймов мы с Контавейт привыкали друг к другуРоссийская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями после матча против эстонки Анетт Контавейт в 1/4 финала турнира в Штутгарте. Напомним, что Шарапова победила со счетом 6:3, 6:4.Шарапова переиграла Контавейт и вышла в полуфинал турнира в ШтутгартеВ пятницу в четвертьфинальном матче турнира WTA в немецком Штутгарте россиянка Мария Шарапова переиграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 6:4.Контавейт – Шарапова – 3:6, 4:6. Как это былоКонтавейт – Шарапова – 3:6, 4:6. Как это былоВ рамках четвертьфинала турнира WTA в немецком Штутгарте россиянка Мария Шарапова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.Екатерина Бычкова: Шарапова точно вернется в топ-10 мирового рейтингаЭксперт «Советского спорта», экс-теннисистка, входившая в топ-100 WTA Екатерина Бычкова, прокомментировала возвращение Марии Шараповой на корт.«У Шараповой сейчас нет конкуренток». Колонка Анны Чакветадзе«У Шараповой сейчас нет конкуренток». Колонка Анны ЧакветадзеНаш эксперт, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – о пяти главных причинах успешного возвращения Марии Шараповой.«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Плишкова стала последней четвертьфиналисткой на турнире в ШтутгартеТретья ракетка мира чешка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.«Замена мельдонию? Это между нами». Как Шарапова пережила британскую атаку«Замена мельдонию? Это между нами». Как Шарапова пережила британскую атакуПервая пресс-конференция Марии Шараповой после дисквалификации все равно вернула ее к теме допинга.Перестреляла Макарову. Как Шарапова вышла в четвертьфинал в ШтутгартеПерестреляла Макарову. Как Шарапова вышла в четвертьфинал в ШтутгартеМария Шарапова вышла в четвертьфинал своего первого турнира после возвращения в Тур.Шамиль Тарпищев: Шараповой во встрече с Макаровой было тяжелее, чем в матче с ВинчиГлава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в большой спорт Марии Шараповой.Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий раунд турнира в ШтутгартеМатч второго раунда турнира WTA между россиянками Марией Шараповой и Екатериной Макаровой завершился победой Шараповой. Итоговый счет матча – 7:5, 6:1.Шарапова – Макарова – 7:5, 6:1. Как это было«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча второго круга турнира WTA в немецком Штутгарте между россиянками Марией Шараповой и Екатериной Макаровой.Елена Веснина проиграла Карле Суарес-Наварро на турнире в ШтутгартеВ четверг российская теннисистка Елена Веснина уступила в матче второго круга теннисного турнирае в немецком Штутгарте испанке Карле Суарес-Наварро со счетом 2:6, 4:6.Светлана Кузнецова завершила выступление на турнире в ШтутгартеВ четверг российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла в матче второго круга теннисного турнирае в немецком Штутгарте немке Лауре Зигемунд со счетом 4:6, 3:6.«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция на камбэк Марии«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция на камбэк МарииМария Шарапова вернулась после 15-месячной дисквалификации и теннисный мир встал на уши.Павел Колобков: Поздравляю Марию Шарапову с возвращением на кортМинистр спорта РФ Павел Колобков поздравил теннисистку Марию Шарапову с возвращением на корт после 15-месячной дисквалификации.Шарапова назвала беременность одним из лучших подарков для Серены УильямсРоссийская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на новость о беременности американской коллеги Серены Уильямс.
Футбол
Рижский «Сконто» выставлен на продажу
Баскетбол
«Клипперс» сравняли счет в серии с «Ютой»
Хоккей
«Эдмонтон» победил «Анахайм» и увеличил свое преимущество в серии
Баскетбол
«Бостон» выбил» «Чикаго» из плей-офф и вышел на «Вашингтон»
все новости
Кристина Младенович
Кристина Младеновичвсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
Porsche Tennis Grand Prix
Porsche Tennis Grand Prixтаблицакалендарьстатистикатексты/новости