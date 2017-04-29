Турнир WTA в Штутгарте. Полуфинал. Шарапова – Младенович. Текстовая трансляция начнется в 17:00

Четвертый матч Марии Шараповой после возвращения в WTA-тур на сайте «Советского спорта».

Сегодня в полуфинале турнира в Штутгарте Шарапова сразится с француженкой Кристиной Младенович. Следить за ходом встречи вы можете здесь.

Напомним, ранее на турнире Мария переиграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонскую теннисистку Аннет Контавейт.

В другом полуфинале сегодня сразятся румынка Симона Халеп и немка Лаура Зигемунд.

