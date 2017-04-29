Турнир WTA в Штутгарте. Полуфинал. Шарапова – Младенович. Текстовая трансляция начнется в 17:00
Четвертый матч Марии Шараповой после возвращения в WTA-тур на сайте «Советского спорта».
Сегодня в полуфинале турнира в Штутгарте Шарапова сразится с француженкой Кристиной Младенович. Следить за ходом встречи вы можете здесь.
Напомним, ранее на турнире Мария переиграла итальянку Роберту Винчи, соотечественницу Екатерину Макарову и эстонскую теннисистку Аннет Контавейт.
В другом полуфинале сегодня сразятся румынка Симона Халеп и немка Лаура Зигемунд.
Берегись, Кристина! Шарапова вышла на Младенович
Матч
Младенович К. (Франция) - Шарапова М. (Россия)
Место и дата
29 апреля 17:00, , Текстовая трансляция
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