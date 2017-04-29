Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Феллаини дисквалифицирован на три матча

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини дисквалифицирован на три матча за удаление в дерби против «Манчестер Сити» (0:0) в рамках перенесенного матча 26-го тура английской премьер-лиги, который прошел в четверг, 27 апреля. Об этом сообщает The Independent.

Напомним, что Феллаини получил красную карточку на 85-й минуте встречи за удар головой форварда «Сити» Серхио Агуэро. После этого полузащитник «МЮ» долго не хотел покидать поле, что также повлияло на срок дисквалификации.

Отметим, что между бельгиец получил две желтых карточки с интервалом в 19 секунд.

Таким образом, Феллаини пропустит матчи с «Суонси», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».