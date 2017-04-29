Александр Бубнов: В матче «Терек» – «Урал» поставлю на хозяев

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Уралом».

– «Урал» также будет готовиться к Кубку, но в данном противостоянии все видится более очевидным. «Терек» примет соперника дома, выиграл последний матч, ряд игроков вернулись после травм, Олег Иванов набирает форму. Ставлю на хозяев, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч пройдет в субботу, 29 апреля, на поле стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.