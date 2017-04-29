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Менеджер Квята: Даниил – профессионал, он ко всем гонкам относится одинаково

Источник:  RT на русскомКомментарии

Менеджер команды «Торо Россо» Грэм Уотсон дал интервью в преддверии Гран-при России-2017.

- Можно ли назвать «Сочи Автодром» подходящей трассой для «Торо Россо» и Даниила Квята в частности?

- Думаю, да. Это подтверждается результатами. В 2014 году Квят квалифицировался пятым, затем занял такое же место в гонке.

- Квят волнуется перед Гран-при России? Для него это особенная гонка?

- Он профессионал и относится ко всем гонкам одинаково. Просто сейчас другая трасса, другой план на свободные заезды. От Даниила требуется успешно пройти квалификацию и выступить в гонке — и так на каждом Гран-при.

- Но все же это домашний этап. Для гонщика это всегда дополнительная нагрузка, появляются лишние мероприятия, которые надо успеть посетить. Неужели это не влияет на Квята?

- Да, нагрузка на пилота возрастает, но это всё учитывается заранее, это входит в работу гонщика. От графика никто отставать не будет, - цитирует Уотсона RT на русском.

Напомним, гонка на «Автодроме Сочи» состоится 30 апреля. Сегодня пройдут квалификационные заезды.

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