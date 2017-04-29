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Александр Бубнов: Исход матча «Локомотив» – «Рубин» зависит от ротации, которую проведет Семин

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином».

Перед Юрием Семиным стоит непростая задача выбора состава. Нужно держать в голове предстоящий финал Кубка и сделать выводы после разгрома с ЦСКА. Исход этого матча во многом зависит от того, какую ротацию проведет тренер «Локо». «Рубин» уже проиграл все, что можно, но будет стараться зацепиться за результат, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч пройдет в субботу, 29 апреля, на поле стадиона «Локомотив» в Москве. Встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.

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