Робер Пирес: Погба не виноват в том, что «Манчестер Юнайтед» зарплатил за него такие деньги

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес не поддерживает критику в адрес хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.-



- Называть Погба переоцененным игроков – разговоры в пользу бедных. Я думаю, что он только начал карьеру и будет становиться сильнее. Люди по-прежнему забывают, что он молодой игрок, ему всего 24 года, поэтому болельщики «Юнайтед» должны быть более терпеливыми по отношению к нему.

Погба не виноват, что «Манчестер Юнайтед» заплатил за него такие деньги. У него есть большой потенциал, чтобы стать лучшим игроком в мире через несколько лет, – заявил Пирес.

Напомним, летом 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за переход француза рекордные 105 миллионов евро.



