Ален Виньо: Я думаю, что всем игрокам «Рейнджерс» нужно прибавить

Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы».

- Я думаю, что всем игрокам «Рейнджерс» нужно прибавить. Все сводится к тому, что нам нужно одержать победу во втором матче, а для этого необходима работа всей группы игроков. Это касается игры в большинстве, меньшинстве, равных составах и много чего еще. Обе команды забросили в большинстве по одной шайбе, но «Оттава» сделала это в ключевой момент встречи. Нам нужно стремиться к тому, чтобы выглядеть сильно в самые важные отрезки игры, - передает слова Виньо официальный сайт НХЛ.

Напомним, что первый матч серии завершился победой «Оттавы» со счетом 2:1.