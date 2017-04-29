Руслан Нигматуллин: Надеюсь, что «Спартак» победит и сделает еще один мощный шаг навстречу чемпионству

Бывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

- Я отдаю предпочтение «Спартаку», потому что с детства испытываю личные симпатии к команде. Надеюсь, что «Спартак» победит и сделает еще один мощный шаг навстречу чемпионству. Но учитывая серьезность происходящего и настрой соперников, думаю, что наиболее вероятный исход матча - результативная ничья, например, 1:1. Для «Спартака» ничья в какой-то степени будет не худшим результатом, а армейцам надо побеждать. Поэтому они будут больше помышлять об атакующем футболе и стремиться к победе, - передает слова Нигматулина «Р-Спорт».

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.