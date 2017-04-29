Гельмут Марко: Решение по Квяту «Торо Россо» примет в начале лета

Консультант «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о будущем российского пилота Даниила Квята в Формуле-1.

- Решение о том, останется ли он в «Торо Россо», мы примем в начале лета. Но он хорошо выступает и делает все от себя зависящее. Я не вижу причин, по которым он может покинуть команду. Мы видим, что замена пошла на пользу и команде, и ему. Он снова обрел уверенность, – цитирует Марко Sportbox.

Напомним, 30 апреля на «Автодроме Сочи» состоится Гран-при России-2017.

Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо» летом прошлого года.