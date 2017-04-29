Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции на колене

Форвард СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира 2017 года из-за предстоящей операции на колене. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Операция подтвердилась. Он (Ковальчук) пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет, - передает слова Ротенберга «Р-Спорт».

Ранее первый вице-президент ФХР рассказал, что Ковальчук играл в плей-офф с травмой. А после финала отправился на обследование в Германию.

Добавим, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне (Германия) и Париже (Франция) с 5 по 21 мая.