Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Теннис  Младенович- : -Шарапова
Футбол  Терек- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Рубин
Футбол  Реал- : -Валенсия
Футбол  Эспаньол- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операции на колене

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира 2017 года из-за предстоящей операции на колене. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Операция подтвердилась. Он (Ковальчук) пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет, - передает слова Ротенберга «Р-Спорт».

Ранее первый вице-президент ФХР рассказал, что Ковальчук играл в плей-офф с травмой. А после финала отправился на обследование в Германию.

Добавим, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне (Германия) и Париже (Франция) с 5 по 21 мая.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Василевский: Если бы в сборной был Бобровский, я не приехал быГолкипер сборной России Андрей Василевский рассказал, что нет смысла приезжать в национальную команду, если за нее играет Сергей Бобровский.Капризы Радулова, правда Кучерова и шутки Панарина. Топ-события хоккейной неделиКапризы Радулова, правда Кучерова и шутки Панарина. Топ-события хоккейной неделиГлавные события хоккейной недели – в дайджесте «Советского спорта».СКА продлил контракт с КоскирантойСКА продлил на три года контракт с финским нападающим Ярно Коскирантой.СКА продлил контракты с Юдиным и Орловичем-ГрудковымСКА продлил на два года двусторонние соглашения с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Денисом Орловичем-Грудковым.Харийс Витолиньш: Со шведами хорошо играли, но были оплошностиНападающие сборной России Сергей Мозякин и Владимир Ткачев пропустят второй матч Чешских игр против сборной Финляндии. Об этом сообщил тренер национальной команды Харийс Витолиньш.Александр Гуськов: Мозякин снова доехал до воротАлександр Гуськов: Мозякин снова доехал до воротЭксперт, второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – о вынесенном матче Чешских игр со шведами.Дадонов не сыграет против финнов на чешском этапе ЕвротураТренер сборной России Хайрис Витолиньш рассказал, почему нападающие Мозякин, Дадонов и Ткачев не примут участия в матче против сборной Финляндии на чешском этапе Евротура.Харийс Витолиньш: Мозякин и Ткачев не сыграют с финнамиНападающие сборной России Сергей Мозякин и Владимир Ткачев пропустят второй матч Чешских игр против сборной Финляндии.Науменков прибыл в расположение сборной РоссииЗащитник ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для участия в «Чешских хоккейных играх».Капризов и Барабанов ломятся в сборную! Знарок, услышь…Капризов и Барабанов ломятся в сборную! Знарок, услышь…Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о молодых талантах, которые рискуют пролететь мимо чемпионата мира.«Даже не думал оставаться в КХЛ». Почему талантливый русский юниор рванул в США«Даже не думал оставаться в КХЛ». Почему талантливый русский юниор рванул в СШАБарабанов признается, что следил за основной сборной, Шестеркин не думает о конкуренции с Василевским, а Воробьев готов к конкуренции в НХЛ.Стив Айзерман: В ситуации с высказываниями Кучерова «Тампа» будет разбираться после чемпионата мираГенеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман рассказал о реакции организации на высказывания российского форварда Никиты Кучерова, который подверг критике действия одноклубников и главного тренера.Вдохновился контрактом в НХЛ и забил за сборную. В чем польза победы России 8:2Вдохновился контрактом в НХЛ и забил за сборную. В чем польза победы России 8:2На турнире в Петербурге ненастоящие норвежцы играли с олимпийской сборной России, но интриги из этого не получилось.Валерий Ничушкин: Мы провели два очень хороших периода, но подвели удаленияФорвард сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).Андрей Василевский: Играли нормально, но меньшинство нужно подтянутьГолкипер сборной России Андрей Василевский поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).Олег Знарок: У нас проблема со вбрасываниямиГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции в первом туре Чешских игр. Напомним, что его команда уступила в овертайме (3:4 ОТ).Игорь Шестеркин: Не буду первым в сборной при Василевском? Поживем – увидимВратарь олимпийской сборной России и СКА Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о выходных после выигрыша Кубка Гагарина и о планах на чемпионат мира.Борис Майоров: Россияне поражения не заслужили!Борис Майоров: Россияне поражения не заслужили!Двукратный олимпийский чемпион подвел итоги поражению сборной России (3:4 ОТ) в матче со шведами на Чешских играх.Борис Михайлов: И все-таки похвалю ТкачеваБорис Михайлов: И все-таки похвалю ТкачеваДвукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов препарирует игру сборной России.Сборная России внезапно упустила победу со шведами. До ЧМ – неделя (видео)Сборная России внезапно упустила победу со шведами. До ЧМ – неделя (видео)Сборная России вела 3:1 в матче со шведами, но упустила победу в овертайме. Кстати, с «Тре Крунур» наша команда проведет первую игру на ЧМ.
Футбол
Александр Бубнов: Исход матча «Локомотив» – «Рубин» зависит от ротации, которую проведет Семин
Формула-1
Менеджер Квята: Даниил – профессионал, он ко всем гонкам относится одинаково
Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Феллаини дисквалифицирован на три матча
Бокс
Леннокс Льюис: Вся Британская империя стоит за спиной Джошуа, я не мог на такое рассчитывать
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости