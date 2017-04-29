Хенрик Лундквист: Я не думаю, что мне нужно что-то менять в своей игре

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от предстоящего второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы».

- Я не думаю, что мне нужно что-то менять в своей игре. У меня всегда одинаковый настрой на все матчи, так что готовлюсь в своем режиме ко второй игре. Нет смысла усложнять какие-то вещи, так как в плей-офф все и так не слишком просто (улыбается). Я продолжаю работать по плану и буду делать то, что обычно делаю между играми. Безусловно, всем нужно улучшить некоторые компоненты, прибавить в определенных аспектах. Не сомневаюсь, что все в команде прекрасно об этом знают. Важно уметь перестроиться после поражения, не слишком зацикливаться на негативных мыслях. Лучшим способом доказать это на деле будет хорошо начать игру завтра и задать соответствующий тон матчу, - сказал Лундквист NHL.com

Напомним, что первый матч серии завершился победой «Оттавы» со счетом 2:1. Вторая встреча серии пройдет в субботу, 29 апреля, в Оттаве. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

