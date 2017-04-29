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Команда Витселя не смогла обыграть аутсайдера чемпионата Китая

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч 7-го тура чемпионата Китая между «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Цзянсу Сунин» закончился вничью со счетом 2:2.

За «Тяньцзинь» дубль оформил Алешандро Пато, один из мячей бразилец забил с пенальти. У гостей отличились Рамирес и Алекс Тейшейра.

Напомним, в следующем туре «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сыграет с «Чанчунь Ятай», за который выступает бывший игрок «Зенита» Саболч Хусти.

Команда Фабио Каннаваро с 10 очками занимает седьмое место, «Цзянсу Сунин» с тремя баллами идет на последнем 16-м месте.

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