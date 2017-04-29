Команда Витселя не смогла обыграть аутсайдера чемпионата Китая
Матч 7-го тура
чемпионата Китая между «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и «Цзянсу Сунин» закончился
вничью со счетом 2:2.
За «Тяньцзинь» дубль оформил Алешандро Пато, один из мячей
бразилец забил с пенальти. У гостей отличились Рамирес и Алекс Тейшейра.
Напомним, в следующем туре «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сыграет с «Чанчунь
Ятай», за который выступает бывший игрок «Зенита» Саболч Хусти.
Команда Фабио Каннаваро с 10 очками занимает седьмое место, «Цзянсу Сунин» с тремя баллами идет на последнем 16-м месте.
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