Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия0 : 0Финляндия
Теннис  Младенович- : -Шарапова
Футбол  Терек- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Рубин
Футбол  Реал- : -Валенсия
Футбол  Эспаньол- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Я бы не поменял Диего Косту на Лукаку

Источник:  SportsMoleКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что он доверяет всем своим подопечным без исключения.

- Нет, я не поменял бы Диего Косту на Лукаку. Как я уже говорил, для меня мои игроки лучшие в мире. Я не стал бы менять их на кого-то другого, — цитирует Конте Sportsmole.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует вернуть из «Эвертона» форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку, а Диего Коста будущим летом может перейти в один из китайских клубов. 

30 апреля «Челси» и «Эвертон» сыграют между собой в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Матч

Эвертон - Челси

Место и дата

30 апреля 16:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: В конце сезона все матчи становятся сложнымиГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Эвертоном» в 35-м туре английской премьер-лиги.Азар ведет переговоры с «Реалом»Полузащитник «Челси» Эден Азар может стать игроком мадридского «Реала». Бельгиец провел переговоры по этому поводу.Гвардиола – лучший тренер современности по версии L’Equipe, Спаллетти – 32-й, Луческу – 35-йФранцузское издание L’Equipe опубликовало список из 50 лучших тренеров современности по версии своего издания.Гари Кэйхилл: Мы можем посмотреть матч «Тоттенхэма», зная, что сделали свою работуЭден Азар: Мы хорошенько отдохнем перед игрой перед игрой с «Эвертоном»Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча против «Эвертона» в рамках 35-го тура английской премьер-лиги.Эден Азар: Я просто хочу завоевать трофей в конце сезонаПолузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал свою игру против «Саутгемптона» (4:2) в рамках 34-го тура АПЛ.Массимо Каррера: Конте – лучший специалист мира, я многому научился у негоГлавный тренер московского «Спратака» Массимо Каррера отметил наставника «Челси» Антонио Конте, с которым работал в туринском «Ювентусе» и сборной Италии.Президент «Наполи»: «Челси» предлагал за Кулибали 55 млн евроПрезидент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что минувшим летом «Челси» по инициативе Антонио Конте пытался приобрести защитника Калиду Кулибали.Спаллетти стал главным претендентом на пост наставника «Интера»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может перебраться в Милан по окончании сезона. Об этом сообщает Football Italia.Зидан считает, что «Реалу» не нужен АзарПолузащитник «Челси» Эден Азар может остаться в лондонском клубе. Об этом сообщает издание Marca.ЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утраЦСКА в «Финале четырех», победный дубль Диего Косты и поражение «Атлетико». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Клод Пюэль: Для нас важно закончить сезон в верхней половине таблицыГлавный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль прокомментировал поражение от «Челси» (2:4) в матче 34-го тура чемпионата Англии.Антонио Конте: У нас получилась хорошая победаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (4:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии.Коста опередил Суареса! Главное событие матча «Челси» – «Саутгемптон»Коста опередил Суареса! Главное событие матча «Челси» – «Саутгемптон»Дубль Диего Косты помог «Челси» обыграть «Саутгемптон» – 4:2.«Челси» обыграл «Саутгемптон» и продолжает лидировать в АПЛМатч 34-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Саутгемптоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Челси».Эден Азар: О моем уходе из «Челси» мы поговорим позжеПолузащитник «Челси» Эден Азар о своем возможном трансфере в «Реал». «Пока никаких контактов не было. Сейчас я думаю лишь о концовке сезона. О моем уходе из «Челси» мы поговорим позже. К тому же, у меня действующий контракт, который в силе еще два или три года. Я лишь хочу закончить сезон на позитивной ноте.Антонио Конте: Мне не нужны эгоисты в «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился своим мнением на принципы комплектования команды.Антонио Конте: Габбьядини – один из лучших нападающих мира, он удивительно бьет по мячуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий перед матчем против «Саутгемптона» в 34-м туре АПЛ, отметив форварда «святых» Маноло Габбьядини.Антонио Конте: Канте вышел на новый уровень, но это не есть его пределГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результаты голосования за лучшего игрока английской премьер-лиги по итогам сезона 2016/17. Напомним, победителем стал хавбек «синих» Н'Голо Канте.Валерий Карпин: Тактика появилась в Англии в этом году, до этого они играли в футбол без тактикиВедущий программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о тактике в премьер-лиге.
Бокс
Владимир Кличко: Джошуа – настоящий Шварценеггер, никогда не видел его таким
Формула-1
Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при России, у Квята – 13-е время
Футбол
Панюков забил пяткой в матче чемпионата Литвы (видео)
Футбол
Виталий Мутко: Россия честно получила чемпионат мира, это одно из лучших решений ФИФА
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукакувсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости