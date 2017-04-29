Антонио Конте: Я бы не поменял Диего Косту на Лукаку

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что он доверяет всем своим подопечным без исключения.

- Нет, я не поменял бы Диего Косту на Лукаку. Как я уже говорил, для меня мои игроки лучшие в мире. Я не стал бы менять их на кого-то другого, — цитирует Конте Sportsmole.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует вернуть из «Эвертона» форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку, а Диего Коста будущим летом может перейти в один из китайских клубов.

30 апреля «Челси» и «Эвертон» сыграют между собой в матче 35-го тура чемпионата Англии.

