Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия0 : 0Финляндия
Теннис  Младенович- : -Шарапова
Футбол  Терек- : -Урал
Футбол  Локомотив- : -Рубин
Футбол  Реал- : -Валенсия
Футбол  Эспаньол- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Мы просто слишком много говорим о судействе

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал работу судейства в текущем чемпионате России.

- Мы просто слишком много говорим о судействе. Конечно, оно не идеальное, так же, как и игра команд; да, надо готовить судей, мы этим слабо занимались. Задача судейства - отобрать арбитра, подготовить и удержать. Сейчас появляется ряд молодых арбитров; кто-то не справляется, значит, судить они больше не будут, раз так некоторые себя ведут.

У нас новый руководитель судейского комитета, экспертная комиссия, кое-что изменили в системах оценки, поощрения, зарплат. Сузили круг арбитров, которые будут судить матчи. Будем стараться, чтобы эти пять туров прошли достойно, - цитирует Мутко ТАСС.

Ранее Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу и, в частности, матч «Зенит» – «Урал» (2:0).

 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Бузникин: ЦСКА может победить в дерби за счет более гибкой тактики ГончаренкоРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».Александр Гришин: Глупо спорить, что «Спартак» и ЦСКА сейчас являются сильнейшими в РоссииГлавный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между армейской командой и «Спартаком».«Локомотив» – «Рубин». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 26-го тура чемпионата России.Алексей Стрепетов: Если ЦСКА победит, у «Спартака» могут возникнуть психологические проблемыБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Шнуров сравнил «Зенит Арену» со «Звездой Смерти» из «Звездных войн»Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров сравнил стадион «Зенит Арена» со «Звездой Смерти» из космической саги «Звездные войны».Все решит Глушаков. Колонка Ловчева перед дербиВсе решит Глушаков. Колонка Ловчева перед дербиОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком».Максим Бузникин: На исход борьбы за золото этот матч ЦСКА – «Спартак» особенно не повлияетРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».Владимир Маркин: Хочу призвать болельщиков достойно принять любой результат матча ЦСКА - «Спартак»Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности во время матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Виталий Мутко: «Лужники» могут претендовать на финал Лиги чемпионов, но нас просят быть поскромнееПрезидент РФС Виталий Мутко уверен в том, что реконструированный московский стадион «Лужники» сможет принимать международные матчи самого высокого уровня.«Обе команды под сильным давлением, но «Спартак» в более сложном положении»«Обе команды под сильным давлением, но «Спартак» в более сложном положении»Перед матчем ЦСКА – «Спартак» свои соображения высказал психолог Института медико-биологических проблем РАН Вадим Гущин.Александр Тарханов: Думаю, матч ЦСКА – «Спартак» завершится со счетом 1:1Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - «Спартак».Валерий Газзаев: Если ЦСКА переиграет «Спартак», то включится в чемпионскую гонкуБывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от центрального матча 26 тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Виталий Мутко: Россия честно получила чемпионат мира, это одно из лучших решений ФИФАПрезидент РФС Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что Россия по праву получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года.«Спартак» точно не проиграет». Прогноз Александра Мостового на дерби с ЦСКА«Спартак» точно не проиграет». Прогноз Александра Мостового на дерби с ЦСКАБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой – о предстоящем дерби красно-белых против ЦСКА.Руслан Нигматуллин: Надеюсь, что «Спартак» победит и сделает еще один мощный шаг навстречу чемпионствуБывший голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».Александр Бубнов: Исход матча «Локомотив» – «Рубин» зависит от ротации, которую проведет СеминФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином».Александр Бубнов: В матче «Терек» – «Урал» поставлю на хозяевФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Уралом».Почему нам лгут? Мутко рассказал Медведеву правду о Еськове (видео)Почему нам лгут? Мутко рассказал Медведеву правду о Еськове (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Спартак» не станет чемпионом. Шесть событий, которые произойдут в праздники«Спартак» не станет чемпионом. Шесть событий, которые произойдут в праздникиОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин заглянул в будущее. Вот что нас ждет в первой декаде мая.«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутри«Недовольный Халк вынес дверь ногой». Уникальные детали жизни «Зенита» изнутриПереводчик Валерий Рудковский объяснил, почему тренер «Зенита» так и не понял Россию и рассказал уникальные истории из жизни команды.
Футбол
В Москве открылся парк Кубка конфедераций (фото)
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в первенстве молодежных команд
Формула-1
Жан Тодт: На Гран-при России отличная атмосфера и высокий интерес к «Формуле-1»
Футбол
Александр Тарханов: Думаю, матч ЦСКА – «Спартак» завершится со счетом 1:1
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости