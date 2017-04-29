Виталий Мутко: Мы просто слишком много говорим о судействе

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал работу судейства в текущем чемпионате России.

- Мы просто слишком много говорим о судействе. Конечно, оно не идеальное, так же, как и игра команд; да, надо готовить судей, мы этим слабо занимались. Задача судейства - отобрать арбитра, подготовить и удержать. Сейчас появляется ряд молодых арбитров; кто-то не справляется, значит, судить они больше не будут, раз так некоторые себя ведут.

У нас новый руководитель судейского комитета, экспертная комиссия, кое-что изменили в системах оценки, поощрения, зарплат. Сузили круг арбитров, которые будут судить матчи. Будем стараться, чтобы эти пять туров прошли достойно, - цитирует Мутко ТАСС.

Ранее Премьер-министр России Дмитрий Медведев и вице-премьер Виталий Мутко обсудили, как проходит чемпионат России по футболу и, в частности, матч «Зенит» – «Урал» (2:0).