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Виталий Мутко: Россия честно получила чемпионат мира, это одно из лучших решений ФИФА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что Россия по праву получила право провести чемпионат мира по футболу 2018 года. 

- Надо быть готовыми к скандалам. Если политики все время пытаются бросить тень, привести к скандалам, то это спускается и ниже. Нам надо спокойнее к этому относиться.

Мы честно получили чемпионат мира, считаю, это было одно из лучших решений ФИФА, а что с 2010 года идет, на это не стоит обращать внимание, - заявил Мутко.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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