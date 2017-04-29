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Панюков забил пяткой в матче чемпионата Литвы (видео)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Российский нападающий литовского «Атлантаса» Андрей Панюков забил мяч пяткой в матче чемпионата страны с «Кауно Жальгирис» (3:1). Об этом сообщает «Лента.ру».

Россиянин отличился на 14-й минуте матча, отправив мяч в сетку с нескольких метров. Отметим, что в этой встрече Панюков оформил дубль.

Добавим, что ранее форвард выступал за московское «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», французский «Аяччо» и португальскую «Брагу». В активе нападающего 7 голов в 13 матчах за российскую «молодежку».

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