Панюков забил пяткой в матче чемпионата Литвы (видео)

Российский нападающий литовского «Атлантаса» Андрей Панюков забил мяч пяткой в матче чемпионата страны с «Кауно Жальгирис» (3:1). Об этом сообщает «Лента.ру».

Россиянин отличился на 14-й минуте матча, отправив мяч в сетку с нескольких метров. Отметим, что в этой встрече Панюков оформил дубль.

Добавим, что ранее форвард выступал за московское «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику», французский «Аяччо» и португальскую «Брагу». В активе нападающего 7 голов в 13 матчах за российскую «молодежку».