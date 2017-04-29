Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при России, у Квята – 13-е время

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель показал лучший результат в третьей серии свободных заездов на «Автодроме Сочи».

Феттель более, чем на три десятые секунды обошел своего напарника по команде «Феррари» Кими Райкконена.

У российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята – 13-е время дня.

Сегодня в 15:00 по московскому времени в Сочи стартует квалификация. 30 апреля состоится гонка.

Формула-1

Гран-при России

Третья практика

1. Себастьян Феттель («Феррари») - 1:34.001

2. Кими Райкконен («Феррари») +0.337

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.363

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.541

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.451

6. Фелипе Масса («Уильямс») +1.470

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.661

8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.829

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.163

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.555

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.648

12. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.675

13. Даниил Квят («Торо Россо») +2.845

14. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.868

15. Серхио Перес («Форс Индия») +2.961

16. Ромен Грожан («Хаас») +3.163

17. Стоффель Вандорн («Макларен») +3.181

18. Маркус Эрикссон («Заубер») +3.502

19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.656

Джолион Палмер («Рено») — без времени







