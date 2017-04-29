Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при России, у Квята – 13-е время
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель показал лучший результат в третьей серии свободных заездов на «Автодроме Сочи».
Феттель более, чем на три десятые секунды обошел своего напарника по команде «Феррари» Кими Райкконена.
У российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята – 13-е время дня.
Сегодня в 15:00 по московскому времени в Сочи стартует квалификация. 30 апреля состоится гонка.
PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP3): Game on... #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/9vAitUThZv— Formula 1 (@F1) 29 апреля 2017 г.
Формула-1
Гран-при России
Третья практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») - 1:34.001
2. Кими Райкконен («Феррари») +0.337
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0.363
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.541
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.451
6. Фелипе Масса («Уильямс») +1.470
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.661
8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.829
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.163
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.555
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.648
12. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.675
13. Даниил Квят («Торо Россо») +2.845
14. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.868
15. Серхио Перес («Форс Индия») +2.961
16. Ромен Грожан («Хаас») +3.163
17. Стоффель Вандорн («Макларен») +3.181
18. Маркус Эрикссон («Заубер») +3.502
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.656
Джолион Палмер («Рено») — без времени