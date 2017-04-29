Владимир Кличко: Джошуа – настоящий Шварценеггер, никогда не видел его таким
Экс-чемпион мира Владимир Кличко отдал должное физической подготовке своего будущего соперника Энтони Джошуа.
- Никогда еще не видел Джошуа таким здоровенным и раскаченным. Он сейчас вылитый Арнольд Шварценеггер на пике формы. Но все же у меня есть предчувствие, что это будет «мой» вечер бокса. Он панчер, а я — боксер, который тоже может отправить оппонента в нокаут, - заявил Кличко-младший.
Klitschko Smiles: I Know What Joshua is Thinking, What He Will Do https://t.co/XAw7TGGHDU #boxing pic.twitter.com/uXPoitcNbq— BoxingScene.com (@boxingscene) 29 апреля 2017 г.
Напомним, бой Кличко - Джошуа состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и IBF.
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