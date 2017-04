Владимир Кличко: Джошуа – настоящий Шварценеггер, никогда не видел его таким

Экс-чемпион мира Владимир Кличко отдал должное физической подготовке своего будущего соперника Энтони Джошуа.

- Никогда еще не видел Джошуа таким здоровенным и раскаченным. Он сейчас вылитый Арнольд Шварценеггер на пике формы. Но все же у меня есть предчувствие, что это будет «мой» вечер бокса. Он панчер, а я — боксер, который тоже может отправить оппонента в нокаут, - заявил Кличко-младший.

Klitschko Smiles: I Know What Joshua is Thinking, What He Will Do https://t.co/XAw7TGGHDU #boxing pic.twitter.com/uXPoitcNbq