Капитаном сборной России будет Шипачев, Василевский займет место в воротах
Стал известен состав сборной России на матч Евротхоккейтура против сборной Финляндии.
Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на матч заключительного этапа Евротура против сборной Финляндии.
Василевский (Сорокин)
Киселевич - Гавриков, Телегин - Андронов - Ничушкин;
Проворов – Миронов, Гусев – Наместников – Кучеров (А);
Антипин (А) - Науменков, Любимов - Шипачев (К) - Плотников;
Береглазов – Зуб, Голышев – Светлаков – Бурдасов.
Добавим, что встреча против команды Финляндии начнется в 14:00 по московскому времени.
Напомним, что в первом матче Чешских игр сборная России уступила шведам в овертайме со счетом 3:4.
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