Валерий Газзаев: Если ЦСКА переиграет «Спартак», то включится в чемпионскую гонку

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от центрального матча 26 тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

- Нас ждет очень важная игра с точки зрения результата. Если ЦСКА наберет три очка, то фактически включится в чемпионскую гонку, если же уступит, то может остаться и без второй строчки, следовательно, и Лиги чемпионов. Поэтому матч будет очень осторожным. С другой стороны, командам необходимо проявлять свой атакующий потенциал. Только победа гарантирует решение глобальных задач.

ЦСКА по весне играет достаточно успешно даже без номинальных форвардов. Витиньо и Ионов вполне справляются со своей задачей. В последней игре с «Локо» они действовали здорово. Что касается «Спартака», то команды, сражающиеся за чемпионство, не должны искать какие-то отмазки и сетовать на отсутствие тех или иных футболистов. Проблемы возникают на протяжении всего сезона. Люди пропускают матчи из-за карточек, из-за повреждений. Но такие клубы, как ЦСКА и «Спартак», должны всегда иметь запасной вариант на случай подобных сложностей, - передает слова Газзаева RT.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.