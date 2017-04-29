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Александр Тарханов: Думаю, матч ЦСКА – «Спартак» завершится со счетом 1:1

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - «Спартак».

- «Когда встречаются ЦСКА и «Спартак», игра всегда получается острая, атакующая и интересная. В ЦСКА более опытные игроки, армейцы уже давно набрали приличный ход и выигрывают почти все матчи. Но у «Спартака» также хорошая команда, которая лидирует и обладает серьезным запасом прочности.

Поэтому они, возможно, будут действовать более спокойно. В то же время «Спартаку» надо играть с акцентом на атаку, потому что если они будут действовать от обороны, то преимущество будет у ЦСКА. Думаю, что игра завершится со счетом 1:1, - заявил Тарханов.

Напомним, матч ЦСКА - «Спартак» начнется 30 апреля в 17:00 по московскому времени.

Армейцы отстают от красно-белых в турнирной таблице на семь очков.

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Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

30 апреля 17:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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