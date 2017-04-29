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Жан Тодт: На Гран-при России отличная атмосфера и высокий интерес к «Формуле-1»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о своих впечатлениях от атмосферы на Гран-при Росси-2017.

- Я только приехал, но всегда рад приехать в Россию на Гран-при России, здесь отличная атмосфера и высокий интерес к «Формуле-1». Я хочу увидеть хорошую гонку, не знаю, кто выиграет, много команд, которые могут побороться за победу.

Здесь отличная трасса, видна хорошая работа профессионалов. Мне нравятся все Гран-при, они разные. Когда ты едешь в Россию, ты не ожидаешь увидеть то же, что и в Сингапуре, никогда не знаешь, что будет, - заявил Тодт.

Сегодня на «Автодроме Сочи» пройдут квалификационные заезды, а гонка состоится 30 апреля.

В третьей серии свободных заездов лучший результат показал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.


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