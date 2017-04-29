«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в первенстве молодежных команд

Футболисты ЦСКА сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 26-го тура первенства молодежных команд.

Счет на 3-й минуте встречи открыл нападающий армейской команды Федор Чалов. В концовке первого тайма защитник «Спартака» Николай Рассказов восстановил равновесие. На 58-й минуте полузащитник красно-белых Илья Мазуров вывел свою команду вперед. Однако за три минуты до окончания основного времени встречи Дмитрий Меренчуков сравнял счет во встрече.

После этой встречи ЦСКА набрал 59 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Спартак» занимает второе место, отставая от армейцев на три очка.

Встреча основных команд состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.