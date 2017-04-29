«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в первенстве молодежных команд
Футболисты ЦСКА сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 26-го тура первенства молодежных команд.
Счет на 3-й минуте встречи открыл нападающий армейской команды Федор Чалов. В концовке первого тайма защитник «Спартака» Николай Рассказов восстановил равновесие. На 58-й минуте полузащитник красно-белых Илья Мазуров вывел свою команду вперед. Однако за три минуты до окончания основного времени встречи Дмитрий Меренчуков сравнял счет во встрече.
После этой встречи ЦСКА набрал 59 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Спартак» занимает второе место, отставая от армейцев на три очка.
Встреча основных команд состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
ЦСКА (мол) - Спартак (мол) - 2:2 (1:1)
Голы
Чалов 3 (1:0). Рассказов 37 (1:1). Мазуров 58 (1:2). Меренчуков 87 (2:2).
Состав
ЦСКА (мол): Помазун, Алибеков, Матвийчук, Станисавлевич, Кучаев, Гордюшенко, Леонов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Чалов
Спартак (мол): Максименко, Феофилактов, Рассказов, Мамин, Красильниченко, Володкин, Бабаев, Никулин, Ломовицкий, Горовых, Самбу
Место и дата
29 апреля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция