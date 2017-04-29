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Invictus Gaming стала первым полуфиналистом The Kiev Major

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Китайский коллектив Invictus Gaming вышел в полуфинал турнира The Kiev Major.

В четвертьфинале китайская пятерка обыграла Team Liquid со счетом 2:1 и прошла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Team VG.J - Virtus.pro.

Team Liquid заняла 5-8 место место и получит 125 000 долларов.

Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.

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