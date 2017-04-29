Invictus Gaming стала первым полуфиналистом The Kiev Major

Китайский коллектив Invictus Gaming вышел в полуфинал турнира The Kiev Major.



В четвертьфинале китайская пятерка обыграла Team Liquid со счетом 2:1 и прошла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Team VG.J - Virtus.pro.



Team Liquid заняла 5-8 место место и получит 125 000 долларов.



Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.