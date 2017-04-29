В Москве открылся парк Кубка конфедераций (фото)

В российской столице открылся парк, посвященный Кубку конфедераций ФИФА-2017.

Марсель Десайи уже принял участие в игре "Робокипер"🤖Хотите узнать, что это такое и сами поучаствовать? Ждем вас в Парке #КК2017! 😀 pic.twitter.com/KpheaW1wFk — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 29 апреля 2017 г.

Для посетителей парка подготовлена развлекательная программа: конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины, а также возможность выиграть билеты на матчи турнира. Вход и все развлечения в течение ближайших двух дней будут бесплатными.

Почетным гостем на церемонии открытии парка стал чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции, победитель Кубков конфедераций 2001 и 2003 годов Марсель Десайи.

А вы хотите сделать фото с легендарным Десайи?🇫🇷Тогда вам стоит поторопиться! Напоминаем адрес:Москва, Парк искусств Музеон.Вход бесплатный! pic.twitter.com/7HTTJYuLa6 — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 29 апреля 2017 г.

Кроме того, гости парка имеют возможность сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу-2018 волком Забивакой.

Парк #КК2017 в Москве официально открыт!👍В открытии приняли участии Марсель Десайи,Виталий Мутко,Александр Мостовой и,конечно же, Забивака! pic.twitter.com/JaIqGjpbFA — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 29 апреля 2017 г.

Кубок конфедераций ФИФА стартует в России 17 июня.