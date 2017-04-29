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В Москве открылся парк Кубка конфедераций (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В российской столице открылся парк, посвященный Кубку конфедераций ФИФА-2017.

Для посетителей парка подготовлена развлекательная программа: конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины, а также возможность выиграть билеты на матчи турнира. Вход и все развлечения в течение ближайших двух дней будут бесплатными.

Почетным гостем на церемонии открытии парка стал чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции, победитель Кубков конфедераций 2001 и 2003 годов Марсель Десайи.

Кроме того, гости парка имеют возможность сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу-2018 волком Забивакой.

Кубок конфедераций ФИФА стартует в России 17 июня.

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