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Виталий Мутко: «Лужники» могут претендовать на финал Лиги чемпионов, но нас просят быть поскромнее

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко уверен в том, что реконструированный московский стадион «Лужники» сможет принимать международные матчи самого высокого уровня.

- Я говорил, что после чемпионата мира мы примем специальное решение, чтобы «Лужники» всегда принимали финалы Кубка России, чтобы все знали, что главный турнир страны проводится в «Лужниках». Мы подумаем о придании большего статуса турниру, чтобы за него была борьба, потому что это единственный проект, в котором принимают участие все команды - от любителей до профессионалов. Мы попробуем сделать так, чтобы этот проект получил поддержку, чтобы он проводился в «Лужниках», как в Англии на «Уэмбли».

Проведение финала еврокубка? Почему бы нет? Просто мы находимся в таком положении, что проводим у себя Кубок конфедераций, потом чемпионат мира, в 2020 году - чемпионат Европы, поэтому, когда начинаем подавать заявки, нам говорят быть поскромнее. В целом я уверен, что «Лужники» могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов, надо просто обсуждать сроки, - рассказал Мутко.

Напомним, на обновленном стадионе «Лужники» пройдут матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года.

В 2008 году на «старой» арене «Лужники» состоялся финал Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти одолел «Челси». 


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