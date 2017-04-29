Виталий Мутко: «Лужники» могут претендовать на финал Лиги чемпионов, но нас просят быть поскромнее

Проведение финала еврокубка? Почему бы нет? Просто мы находимся в таком положении, что проводим у себя Кубок конфедераций, потом чемпионат мира, в 2020 году - чемпионат Европы, поэтому, когда начинаем подавать заявки, нам говорят быть поскромнее. В целом я уверен, что «Лужники» могут претендовать на проведение финала Лиги чемпионов, надо просто обсуждать сроки, - рассказал Мутко.

Напомним, на обновленном стадионе «Лужники» пройдут матч открытия и финал чемпионата мира 2018 года.

В 2008 году на «старой» арене «Лужники» состоялся финал Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти одолел «Челси».

