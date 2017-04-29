Амир Хан: Джошуа слишком нервничает перед боем с Кличко

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Амир Хан поделился ожиданиями от боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

- Я наблюдал за его тренировками, смотрел пресс-конференции и всю промо-кампанию к бою. Кажется, Джошуа очень сильно нервничает. Никогда не видел его таким нервным перед другими боями, обычно он очень спокоен. Надеюсь шум 90 тысяч зрителей на стадионе его не шокирует и не выведет из равновесия.



Я знаю, что Энтони предстоит сразиться с противником, который, возможно, уже заметно постарел. Но Кличко по-прежнему опасен. Если Джошуа выиграет, он может стать следующей суперзвездой. Популярность бокса зиждется в первую очередь на классных тяжеловесах, а за последние мы, в общем, и не видели по-настоящему классного бойца из этого дивизиона, - заявил Хан.

Напомним, бой Кличко - Джошуа состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBA и IBF.