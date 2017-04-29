Владимир Маркин: Хочу призвать болельщиков достойно принять любой результат матча ЦСКА - «Спартак»

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности во время матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

- Меры безопасности будут приняты, как и на всех матчах чемпионата, но особое внимание этой теме уделяться все-таки будет. Думаю, все должно пройти нормально, по крайней мере, мы на это надеемся. Пользуясь случаем, еще раз хочу призвать болельщиков оставить выяснение отношений только командам на поле и спокойно и достойно принимать любой итоговый результат, -передает слова Маркина ТАСС.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.