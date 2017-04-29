Максим Бузникин: На исход борьбы за золото этот матч ЦСКА – «Спартак» особенно не повлияет

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

- Я по понятным причинам буду болеть за «Спартак», но если говорить отстраненно, то считаю шансы команд равными c некоторыми «но»: у «Спартака» есть кадровые проблемы в атаке, а ЦСКА очень мощно провел матч с «Локомотивом» (4:0), разгромив соперника. Результат дерби предсказать не возьмусь, он может быть любым. Думаю, что для болельщиков «Спартака» в данном случае победа над ЦСКА важнее, чем три очка в борьбе за чемпионство. Потому что в конечном счете на исход борьбы за золото этот матч особенно не повлияет, - цитирует Бузникина «Р-Спорт».

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.