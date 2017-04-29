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«Амур» подписал контракты с четырьями форвардами

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

«Амур» объявил о подписании контрактов с форвардами Владиславом и Вячеславом Ушениными, Олегом Ли и Юрием Назаровым. Все соглашения рассчитаны на два года.

В минувшем сезоне братья Ушенины стали самыми результативными российскими игроками в составе хабаровского клуба: Владислав набрал 22 (12+10) очка в 58 матчах, а Вячеслав – 16 (4+12) очков в 47 матчах.

На счету их партнера по звену Олега Ли 12 (4+8) очков в 39 играх за «Амур». А силовой форвард Юрий Назаров записал на свой счет 5 (1+4) очков в 28 матчах.

Напомним, ранее «Амур» объявил о подписании контракта на один год с форвардом Антоном Крысановым.

Добавим, что в прошлом сезоне «Амур» занял 12-е место Восточной конференции и не попал в плей-офф.

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