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Шнуров сравнил «Зенит Арену» со «Звездой Смерти» из «Звездных войн»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров сравнил стадион «Зенит Арена» со «Звездой Смерти» из космической саги «Звездные войны».

- Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею «Звезды Смерти», ее верхнюю часть, из «Звездных войн». Под землей там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем, — заявил Шнуров RT.

Напомним, что 22 апреля «Зенит» провел первый матч на стадионе «Санкт-Петербург». Встреча 24-го тура РФПЛ против «Урала» закончился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Отличились Бранислав Иванович и Йоан Молло. «Урал» доигрывал матч ввосьмером после удалений Романа Павлюченко, Эрика Бикфалви и Романа Емельянова.

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