Юрген Клопп: Результат манчестерского дерби никак не отразился на перспективах «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что ничья в дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (0:0) никак не повлияла на шансы его команды попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

- Ничья в манчестерском дерби кардинально ничего не изменила. Все по-прежнему зависит только от нас. У нас нет стопроцентного влияния на гонку за место в Лиге чемпионов, но теперь есть смысл сосредоточиться на собственных матчах и попытаться одержать максимальное количество побед.

Сейчас мы находимся в центре борьбы за место в четверке лучших команд АПЛ. Мы должны победить во всех четырех матчах, – заявил Клопп.

В данный момент «Ливерпуль» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (65 очков) и «Манчестер Юнайтед» (64 очка), которые идут следом, имеют одну игру в запасе.