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Юрген Клопп: Результат манчестерского дерби никак не отразился на перспективах «Ливерпуля»

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что ничья в дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (0:0) никак не повлияла на шансы его команды попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

- Ничья в манчестерском дерби кардинально ничего не изменила. Все по-прежнему зависит только от нас. У нас нет стопроцентного влияния на гонку за место в Лиге чемпионов, но теперь есть смысл сосредоточиться на собственных матчах и попытаться одержать максимальное количество побед.

Сейчас мы находимся в центре борьбы за место в четверке лучших команд АПЛ. Мы должны победить во всех четырех матчах, – заявил Клопп.

В данный момент «Ливерпуль» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (65 очков) и «Манчестер Юнайтед» (64 очка), которые идут следом, имеют одну игру в запасе.

Матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:0

Состав

Манчестер Сити: Браво (Кабальеро, 79), Компани, Коларов, Отаменди, Сабалета, де Брюйне, Фернандиньо, Туре, Стерлинг (Габриэл, 86), Сане (Навас, 80), Агуэро

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мхитарян (Фосу-Менса, 86), Феллайни, Валенсия, Рэшфорд (Янг, 90), Марсьяль (Лингард, 81)

Предупреждения:

Габриэл, 90 - Феллайни, 83

Удаления:

нет - Феллайни, 84

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция

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