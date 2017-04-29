Юрген Клопп: Результат манчестерского дерби никак не отразился на перспективах «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что ничья в дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (0:0) никак не повлияла на шансы его команды попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.
- Ничья в манчестерском дерби кардинально ничего не изменила. Все по-прежнему зависит только от нас. У нас нет стопроцентного влияния на гонку за место в Лиге чемпионов, но теперь есть смысл сосредоточиться на собственных матчах и попытаться одержать максимальное количество побед.
Сейчас мы находимся в центре борьбы за место в четверке лучших команд АПЛ. Мы должны победить во всех четырех матчах, – заявил Клопп.
В данный момент «Ливерпуль» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (65 очков) и «Манчестер Юнайтед» (64 очка), которые идут следом, имеют одну игру в запасе.
Матч
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Манчестер Сити: Браво (Кабальеро, 79), Компани, Коларов, Отаменди, Сабалета, де Брюйне, Фернандиньо, Туре, Стерлинг (Габриэл, 86), Сане (Навас, 80), Агуэро
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Блинд, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мхитарян (Фосу-Менса, 86), Феллайни, Валенсия, Рэшфорд (Янг, 90), Марсьяль (Лингард, 81)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Феллайни, 84
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
27 апреля 22:00, Этихад, Текстовая трансляция