Алексей Стрепетов: Если ЦСКА победит, у «Спартака» могут возникнуть психологические проблемы

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

– Многие называют ЦСКА фаворитом этой встречи, но я с таким мнением не согласен. «Спартак» лидирует по праву и будет готов к матчу с армейцами по всем компонентам. Каррера знает, как построить игру против сильных команд. Жду очень интересной игры, потому что и ЦСКА в последних матчах демонстрирует яркий футбол.

Сергей Юран: У ЦСКА и «Спартака» равные шансы, но против армейцев может сыграть травма Дзагоева

– Если «Спартак» проиграет, в чемпионской гонке появится интрига?

– Если ЦСКА выиграет, «Спартак» могут возникнуть психологические проблемы. Болельщикам «Спартака» это возможное поражение тоже подпортит нервы, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Алексей Стрепетов: Если сравнивать «Зенит» и ЦСКА, то это – разные лиги

Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в Москве и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Команда Массимо Карреры с 57 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, армейцы с 50 баллами в активе идут на втором месте. Третью строчку с 49 очками занимает «Зенит».