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Алексей Стрепетов: Если ЦСКА победит, у «Спартака» могут возникнуть психологические проблемы

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший футболист  «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

– Многие называют ЦСКА фаворитом этой встречи, но я с таким мнением не согласен. «Спартак» лидирует по праву и будет готов к матчу с армейцами по всем компонентам. Каррера знает, как построить игру против сильных команд. Жду очень интересной игры, потому что и ЦСКА в последних матчах демонстрирует яркий футбол.

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– Если «Спартак» проиграет, в чемпионской гонке появится интрига?
– Если ЦСКА выиграет, «Спартак» могут возникнуть психологические проблемы. Болельщикам «Спартака» это возможное поражение тоже подпортит нервы, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля в Москве и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Команда Массимо Карреры с 57 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, армейцы с 50 баллами в активе идут на втором месте. Третью строчку с 49 очками занимает «Зенит».

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

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