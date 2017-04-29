Дмитрий Козак: Возникли сомнения, есть ли смысл переносить Гран-при России на ночное время
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о дальнейших перспективах проведения Гран-при России.
- Пришла новая команда в управление «Формулой-1», и возникли сомнения, есть ли смысл переносить Гран-при России на ночное время. Телевизионная картинка важна для любителей спорта во всем мире.
Море, горы - это все очень красиво смотрится на телевизионной картинке, - заявил Козак.
Напомним, гонка в рамках Гран-при России-2017 состоится 30 апреля на «Автодроме Сочи».
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