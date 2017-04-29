Дмитрий Козак: Возникли сомнения, есть ли смысл переносить Гран-при России на ночное время

Льюис Хэмилтон: Первый день в Сочи был очень трудным для нас

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при России. Напомним, что он показал, соответственно, третий и четвертый результат.