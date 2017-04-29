Фернандо Алонсо: Невероятно, что мы получили штраф уже в четвертой гонке сезона

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо высказался о штрафе, который получил его партнер Стоффель Вандорн из-за смены компонентов двигателя. Теперь 25-летний бельгиец потеряет 15 мест на стартовой решетке Гран-при России и, по всей видимости, начнет гонку с последнего места.

«Невероятно, что нам приходится иметь дело со штрафом уже в четвертой гонке. Мне обидно за него, потому что он суперпилот и суперталант, а у него получается такой трудное начало карьеры в Формуле-1. Надеюсь, ему повезет, и мы вместе будем близки к очковой зоне.

У нас было много сходов в первых гонках. А эти проблемы в свободных заездах не добавляют уверенности. Но у нас та же машина, что и в Бахрейне. Так что если у нас были проблемы в первых трех гонках, они будут и здесь, а также в Барселоне, Монако и так далее», – сказал Алонсо.

Напомним, Алонсо ниразу не финишировал в первых трех гонках сезона, а Вандорн занял 13-е место на первом этапе в Мельбурне.

Квалификация Гран-при России в Сочи началась в 15:00 (мск).