«Локомотив» – «Рубин». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 26-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ, Ткачук, Жемалетдинов, Рочина, Канунников.
«Локомотив»: Гилерме, В.Денисов, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, И.Денисов, Баринов, Фернандеш, Фарфан, Коломейцев, Ари.
Железнодорожники занимают седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Рубин» идет на 11-м месте.
Матч начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив».
Матч
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Михалик, Пейчинович, Денисов И., Игнатьев, Фарфан, Баринов, Коломейцев, Фернандеш, Ари
Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Камболов, Ткачук, Мвила, Канунников, Жемалетдинов, Рочина
Место и дата
29 апреля 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция