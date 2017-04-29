Александр Гришин: Глупо спорить, что «Спартак» и ЦСКА сейчас являются сильнейшими в России

Главный тренер молодежной команды московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между армейской командой и «Спартаком».

- В таких дерби шансы всегда 50 на 50. Я точно знаю, что мы увидим очень хороший футбол при заполненных трибунах. Я как профессионал хочу посмотреть хороший атакующий, правильный футбол, а кто выиграет, пусть рассудит игра. Конечно, я буду болеть за армейцев, но шансы, повторюсь, 50 на 50. При этом глупо спорить, что «Спартак» и ЦСКА на данный момент являются сильнейшими командами России, - цитирует Гришина «Р-Спорт».

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Добавим, что в первенстве молодежных команд «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью – 2:2.