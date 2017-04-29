Максим Бузникин: ЦСКА может победить в дерби за счет более гибкой тактики Гончаренко

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

- Если смотреть объективно, то у ЦСКА не меньше шансов обыграть «Спартак. Потому что, на мой взгляд, Ганчаренко более гибкий специалист, который способен преподнести (возглавляющему «красно-белых» Массимо) Каррере сюрпризы. Каррера ничем не удивляет соперников, и игра команды достаточно предсказуема. Он сильный мотиватор, хорошо заряжает команду и физически ее готовит, за счет чего «Спартак» большинство игр и вырывает. С учетом того, как соперники провели последние матчи, «Спартаку» бы не ошибиться в выборе тактики. Иначе выиграет ЦСКА, - цитирует Бузникина «Р-Спорт».

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.