Марк Бартра, пострадавший при взрыве в Дортмунде, начал тренировки с мячом
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра близок к возвращению в строй.
«»Как я скучал по тебе!», написал Бартра в своем твиттере, обращаясь к мячу.
Como te echaba de menos! ⚽️😀— Marc Bartra (@MarcBartra) 29 апреля 2017 г.
How I missed you! ⚽️😀 #happy #enjoying pic.twitter.com/HfEJrMj0C3
Напомним, 11 апреля испанец получил осколочное ранение руки в результате взрыва возле автобуса «Боруссии» перед началом матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В результате, игра была перенесена на сутки.
Впоследствии Бартра перенес хирургическую операцию на поврежденной руке.
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