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«Зенит-2» сыграл вничью с «Сибирью», петербуржцы не могут победить в 12-м матче подряд

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Матч 34-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Сибирью» закончился вничью со счетом 1:1.

В составе петербургского клуба отличился Алексей Евсеев, у хозяев голом отметился Максим Вотинов.

Напомним, в следующем туре команда Владислава Радимова 6 мая примет «Мордовию», клуб из Новосибирска в тот же день сыграет на выезде с «Волгарем».

«Зенит-2» с 36 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета петербуржцев отделяют три балла. «Сибирь» с 35 очками в активе идет на 16-м месте.

Матч

Сибирь - Зенит-2 - 1:1 (0:1)

Голы

Евсеев 11 (0:1). Вотинов 71 (1:1).

Место и дата

29 апреля 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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