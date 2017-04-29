«Зенит-2» сыграл вничью с «Сибирью», петербуржцы не могут победить в 12-м матче подряд

Матч 34-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Сибирью» закончился вничью со счетом 1:1.

В составе петербургского клуба отличился Алексей Евсеев, у хозяев голом отметился Максим Вотинов.

Напомним, в следующем туре команда Владислава Радимова 6 мая примет «Мордовию», клуб из Новосибирска в тот же день сыграет на выезде с «Волгарем».

«Зенит-2» с 36 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета петербуржцев отделяют три балла. «Сибирь» с 35 очками в активе идет на 16-м месте.