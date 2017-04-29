Россия (олимп.) – Словения. Шестеркин – в воротах, Шумаков вне заявки
Тренерский штаб олимпийской сборной России во главе с Олегом Браташом определился со стартовым составом на второй матч Кубка «АЛРОСА» против словенцев.Вратари: Шестеркин (Устинский);
1-е звено: Арзамасцев - Чудинов, Ильенко - Шалунов - Санников;
2-е звено: Рыков - Черепанов, Капризов - Воробьев - Барабанов;
3-е звено: Рафиков - Манухов, Полунин - Красковский - Коршков;
4-е звено: Сергеев - Блажиевский, Дергачев - Основин.
Напомним, матч начнется в 17:00 в Санкт-Петербурге на большой арене «Юбилейного».
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