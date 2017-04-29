Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия0 : 1Финляндия
Теннис  Младенович1:2Шарапова
Футбол  Терек- : -Урал
Футбол  Локомотив0 : 1Рубин
Футбол  Реал0 : 0Валенсия
Футбол  Эспаньол- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия (олимп.) – Словения. Шестеркин – в воротах, Шумаков вне заявки

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Тренерский штаб олимпийской сборной России во главе с Олегом Браташом определился со стартовым составом на второй матч Кубка «АЛРОСА» против словенцев.

Вратари: Шестеркин (Устинский); 

1-е звено: Арзамасцев - Чудинов, Ильенко - Шалунов - Санников; 

2-е звено: Рыков - Черепанов, Капризов - Воробьев - Барабанов; 

3-е звено: Рафиков - Манухов, Полунин - Красковский - Коршков; 

4-е звено: Сергеев - Блажиевский, Дергачев - Основин.

Напомним, матч начнется в 17:00 в Санкт-Петербурге на большой арене «Юбилейного». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Капризов и Барабанов ломятся в сборную! Знарок, услышь…Капризов и Барабанов ломятся в сборную! Знарок, услышь…Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о молодых талантах, которые рискуют пролететь мимо чемпионата мира.«Даже не думал оставаться в КХЛ». Почему талантливый русский юниор рванул в США«Даже не думал оставаться в КХЛ». Почему талантливый русский юниор рванул в СШАБарабанов признается, что следил за основной сборной, Шестеркин не думает о конкуренции с Василевским, а Воробьев готов к конкуренции в НХЛ.Вдохновился контрактом в НХЛ и забил за сборную. В чем польза победы России 8:2Вдохновился контрактом в НХЛ и забил за сборную. В чем польза победы России 8:2На турнире в Петербурге ненастоящие норвежцы играли с олимпийской сборной России, но интриги из этого не получилось.Игорь Шестеркин: Тренеры говорили, что сыграем с основой Норвегии. Видимо, чтобы не расслаблялисьВратарь олимпийской сборной России Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).Михаил Воробьев: Сразу сказал, что поеду в НХЛ. Даже не задумывался о том, чтобы остаться в «Салавате»Нападающий олимпийской сборной России Михаил Воробьев после победы над Норвегией на Кубке «АЛРОСА» (8:2) поделился мнением о шансах попасть на чемпионат мира и рассказал о подписании контракта с «Филадельфией».Кирилл Капризов: Барабанов здорово играет, мы почти сразу стали хорошо понимать друг другаНападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).Олег Браташ: Завтра всю тренировку будем работать над меньшинством. Я вам клянусь!Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).Александр Барабанов: Олимпийская сборная считается резервом? Не обидно, всем дается шанс проявить себяНападающий олимпийской сборной России Александр Барабанов поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).Олимпийская сборная России разгромила норвежцев на «Кубке АЛРОСА»Олимпийская сборная России обыграла сборную Норвегии в первом матче «Кубка АЛРОСА» со счетом 8:2.Россия – Норвегия. Шестеркин – в воротах, Капризов, Воробьев и Барабанов во втором звенеТренерский штаб олимпийской сборной России во главе с Олегом Браташом определился со стартовым составом на первый матч Кубка АЛРОСА против норвежцев.«Думаю, они готовы к НХЛ». Кого из сборной благословили на отъезд в Америку«Думаю, они готовы к НХЛ». Кого из сборной благословили на отъезд в АмерикуБраташ не хочет обсуждать отъезд его игроков в НХЛ, Капризов добрым словом вспоминает Захаркина, а Шумаков объясняет уход из «Сибири».Олег Браташ: Отъезд Дыбленко и Воробьева в НХЛ – это их решение и право, хотим мы того или нетГлавный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился ожиданиями от матча против Норвегии.Кирилл Капризов: Говорят, Вестерлунд – хороший специалист. Здорово, что он пришелНападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов поделился ожиданиями от матча против Норвегии и своем будущем в КХЛ.Сергей Шумаков: Пора расти куда-то дальше. ЦСКА? Может бытьНападающий олимпийской сборной России Сергей Шумаков поделился ожиданиями от матча против Норвегии и своем будущем в КХЛ.Барабанов тренируется во втором звене олимпийской сборной с Капризовым и ВоробьевымОлимпийская сборная России провела открытую тренировку в Петербурге.Вячеслав Быков: Против Швейцарии здорово сыграл наш вратарь СорокинОбозреватель «Советского спорта» беседует с двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира Вячеславом Быковым.Владислав Наместников: Игралось очень тяжело, я еще не акклиматизировалсяФорвард «Тампа-Бэй» Владислав Наместников прокомментировал поражение олимпийской сборной России от Швейцарии (0:2).«Это наш уровень…» Россия забила лишь один гол в двух матчах со швейцарцами«Это наш уровень…» Россия забила лишь один гол в двух матчах со швейцарцамиВторой состав сборной России неудачно съездил в Швейцарию, проиграв 1:2 и 0:2 в двух матчах на выезде.Россия в хоккей проиграла Франции, а теперь – Швейцарии. Полет нормальный?Россия в хоккей проиграла Франции, а теперь – Швейцарии. Полет нормальный?Россияне продолжают подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Кельне и Париже.Олимпийская сборная России проиграла первый матч швейцарцам на ЕврочелленджеОлимпийская сборная России потерпела поражение от команды Швейцарии со счетом 1:2 в матче Еврочелленджа, который прошел во Фрибуре.
Бокс
Амир Хан: Джошуа слишком нервничает перед боем с Кличко
Футбол
Виталий Мутко: «Лужники» могут претендовать на финал Лиги чемпионов, но нас просят быть поскромнее
Футбол
В Москве открылся парк Кубка конфедераций (фото)
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в первенстве молодежных команд
все новости
Словения
Словениякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика