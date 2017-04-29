Россия (олимп.) – Словения. Шестеркин – в воротах, Шумаков вне заявки

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Игорь Шестеркин: Тренеры говорили, что сыграем с основой Норвегии. Видимо, чтобы не расслаблялись Вратарь олимпийской сборной России Игорь Шестеркин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).

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Кирилл Капризов: Барабанов здорово играет, мы почти сразу стали хорошо понимать друг друга Нападающий олимпийской сборной России Кирилл Капризов поделился мнением о матче «Кубка АЛРОСА» против Норвегии (8:2).

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