Сборная России уступила финнам во втором матче Чешских игр

Сборная России на льду «Будвар-Арены» в Ческе Будеевице уступила команде Финляндии во втором матче турнира Чешские игры, проходящего в рамках Евротура со счетом 0:1.

Единственную шайбу в этой встрече на 50-й минуте забросил нападающий финской сборной Валттери Фильппула.

После этой игры российская команда набрала одно очко и занимает последнюю строчку в турнирной таблице турнира. Финны, имея в активе три очка, находятся на втором месте.

В стартовом матче заключительного этапа Еврохоккейтура сборная России проиграла команде Швеции в овертайме со счетом 3:4.

Следующий матч на турнире подопечные Олега Знарка проведут 30 апреля против чешской команды. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что сборная России досрочно стала чемпионом Евротура (впервые с 2013 года).