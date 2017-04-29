Сборная России уступила финнам во втором матче Чешских игр
Сборная России на льду «Будвар-Арены» в Ческе Будеевице уступила команде Финляндии во втором матче турнира Чешские игры, проходящего в рамках Евротура со счетом 0:1.
Единственную шайбу в этой встрече на 50-й минуте забросил нападающий финской сборной Валттери Фильппула.
После этой игры российская команда набрала одно очко и занимает последнюю строчку в турнирной таблице турнира. Финны, имея в активе три очка, находятся на втором месте.
В стартовом матче заключительного этапа Еврохоккейтура сборная России проиграла команде Швеции в овертайме со счетом 3:4.
Следующий матч на турнире подопечные Олега Знарка проведут 30 апреля против чешской команды. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
Напомним, что сборная России досрочно стала чемпионом Евротура (впервые с 2013 года).
Матч
Россия - Финляндия - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Филппула (Хонка, Ханникайнен), 49:37 (0:1).
Место и дата
29 апреля 14:00, Будвар Арена, Онлайн-трансляция