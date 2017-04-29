Феттель выиграл квалификацию Гран-при России, Квят – 13-й

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем квалификации Гран-при России в Сочи.

В третьем сегменте лидер чемпионата мира опередил своего партнера по команде Кими Райкконена на 0,059 секунды. Этот поул стал 47-м в карьере Феттеля. И по этому показателю он занимает четвертое место в истории Формулы-1.

На втором ряду стартового поля расположатся оба «Мерседеса». Причем финн Валттери Боттас будет стартовать с третьего места, а британец Льюис Хэмилтон – с четвертого.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не пробился в заключительный сегмент и начнет гонку 13-м. Его партнер Карлос Сайнс-младший будет стартовать перед ним – на 11-м месте.

Сочи (Россия)

Чемпионат мира

4-й этап

Гран-при России

Квалификация

1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.33,194

2. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +0,059

3. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,095

4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,573

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +1,711

6. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +1,916

7. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,967

8. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +2,091

9. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») – +2,143

10. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – +2236

11. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо»)

12. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс»)

13. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо»)

14. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас»)

15. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен»)

16. Джолион Палмер (Великобритания, «Рено»)

17. Стоффель Вандорн (Бельгия, «Макларен»)

18. Паскаль Верляйн (Германия, «Заубер»)

19. Маркус Эрикссон (Швеция, «Заубер»)

20. Ромен Грожан (Франция, «Хаас»)

Из-за замены элементов двигателя Верляйн получил штраф в 15 мест на стартовой решетке. Таким образом, он будет стартовать 20-м.