Алексей Лунин: «Молодежка» «Спартака» могла забить третий гол и решить исход игры

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча 26-го тура молодежного первенства с ЦСКА (2:2).

«Расстроен, потому что упустили победу. Пропущенный на первых минутах мяч не выбил нас из колеи. Мы старались атаковать, сравняли счет, а затем вышли вперед. Могли забить третий гол и решить исход игры. Увы, не получилось.

Просили игроков действовать аккуратнее на своей половине поля, потому что армейцы уверенно разыгрывают стандарты. И как раз таки после розыгрыша штрафного второй мяч побывал в наших воротах.

В любом случае благодарен своим ребятам за то, что проявили характер, провели серию успешных матчей и возродили интригу в молодежном первенстве. Будем двигаться дальше», – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».

Напомним, благодаря ничьей ЦСКА сохранил отрыв от «Спартака» в три очка в молодежном первенстве.