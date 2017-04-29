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Алексей Лунин: «Молодежка» «Спартака» могла забить третий гол и решить исход игры

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча 26-го тура молодежного первенства с ЦСКА (2:2).

«Расстроен, потому что упустили победу. Пропущенный на первых минутах мяч не выбил нас из колеи. Мы старались атаковать, сравняли счет, а затем вышли вперед. Могли забить третий гол и решить исход игры. Увы, не получилось.

Просили игроков действовать аккуратнее на своей половине поля, потому что армейцы уверенно разыгрывают стандарты. И как раз таки после розыгрыша штрафного второй мяч побывал в наших воротах.

В любом случае благодарен своим ребятам за то, что проявили характер, провели серию успешных матчей и возродили интригу в молодежном первенстве. Будем двигаться дальше», – приводит слова Лунина официальный сайт «Спартака».

Напомним, благодаря ничьей ЦСКА сохранил отрыв от «Спартака» в три очка в молодежном первенстве.

Матч

ЦСКА (мол) - Спартак (мол) - 2:2 (1:1)

Голы

Чалов 3 (1:0). Рассказов 37 (1:1). Мазуров 58 (1:2). Меренчуков 87 (2:2).

Состав

ЦСКА (мол): Помазун, Алибеков, Матвийчук, Станисавлевич, Кучаев, Гордюшенко, Леонов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Чалов

Спартак (мол): Максименко, Феофилактов, Рассказов, Мамин, Красильниченко, Володкин, Бабаев, Никулин, Ломовицкий, Горовых, Самбу

Место и дата

29 апреля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

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