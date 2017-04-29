«Селтик» в гостях разгромил «Рейнджерс»
Футболисты «Рейнджерс» на своем поле уступили «Селтику» в матче 34-го тура чемпионата Шотландии со счетом 1:5.
Забитыми мячами в составе «Селтика» отметились Скотт Синклейр, Ли Гриффитс, Каллум Макгрегор, Анга Дедрик Боята и Микаэль Лустиг. В составе «Рейнджерс» точный удар на счету Кенни Миллера.
Отметим, что «Селтик» одержал самую крупную победу на выезде в противостоянии с «Рейнджерс» начиная с 1897 года, когда «Рейнджерс» уступили «кельтам» со счетом 0:4.
Чемпионат Шотландии
34-й тур
«Рейнджерс» – «Селтик» – 1:5 (0:2)
Голы: Синклэйр, 7 (0:1). Гриффитс, 18 (0:2), Макгрегор, 52 (0:3), Боята, 66 (0:4) Миллер, 81 (1:4). Лустиг, 87 (1:5).
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