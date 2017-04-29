Олег Знарок: Подготовка к чемпионату мира идет, страшного в поражениях ничего нет

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение сборной России во втором матче Чешских игр против команды Финляндии (0:1).

- Моменты создаем, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу. Подготовка к чемпионату мира идет, страшного в поражениях ничего нет. Думаю, ребята из НХЛ еще не до конца адаптировались к большим площадкам, поэтому и дали им сыграть второй матч, хотя сначала хотели им дать отдохнуть. Но еще не прошло достаточно времени, - передает слова Знарка «Р-Спорт».

Следующий матч на турнире подопечные Олега Знарка проведут 30 апреля против чешской команды. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.