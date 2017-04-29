OG вышла в полуфинал The Kiev Major
Команда OG прошла в полуфинал турнира The Kiev Major.
В четвертьфинале трехкратные чемпионы мэйджоров переиграли Team Faceless со счетом 2:1. В полуфинале OG сыграет с победителем пары Evil Geniuses - SG e-sports.
Team Faceless заняла 5-8 место место и выиграла 125 000 долларов.
Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.
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