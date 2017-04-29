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Заключительная квота билетов на матч ЦСКА – «Спартак» поступит в продажу завтра

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Заключительная квота билетов на матч 26-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» поступит в свободную продажу в воскресенье. Об этом сообщает официальный сайт армейской команды.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем порядок реализации заключительной квоты билетов на матч ПФК ЦСКА — «Спартак». Билеты для болельщиков ПФК ЦСКА, оставшиеся после первых двух этапов продаж (владельцам билетов на «Ростов» либо «Локомотив» и обладателям абонементов) поступят в свободную продажу 30 апреля. Кассы стадиона откроются в 10:00 и будут закрыты в 13:00, за час до запуска зрителей на стадион. Кроме того, билеты можно будет приобрести в фирменном магазине ПФК ЦСКА на Земляном валу, д. 8 также с 10:00», - говориться в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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